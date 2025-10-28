NewsCalcioNapoli

Serie A, Atalanta 1-1 Milan: I primi goal stagionali di Ricci e Lookman stabiliscono la parità

Un punto per parte per Atalanta e Milan al Gewiss

By Guido Russo
Il turno infrasettimanale di Serie A si è aperto oggi pomeriggio con la sfida tra Lecce e Napoli, vinta dagli azzurri per una rete a zero ed è proseguito con il match tra Atalanta e Milan.

I Rossoneri cercavano una vittoria per accorciare in classifica proprio sul Napoli capolista, mentre l’Atalanta, a secco di vittorie nelle ultime 4 partite di Serie A.

Il match ha subito avuto una scossa quando dopo 4 minuti Samuele Ricci con un tiro da fuori area ha trovato la sua prima rete in maglia rossonera, portando avanti i suoi.

L’Atalanta non si è abbattuta e ha cercato più volte il goal del pareggio.

A 10 minuti dalla fine del primo tempo è Ademola Lookman con un grande movimento e tiro di sinistro a mettere tutto in parità. Ritorno al goal per lui.

La seconda frazione, come la prima è molto equilibrata, con la differenza che non arrivano reti.

La partita finisce quindi 1-1.

Un punto per parte che serve all’Atalanta a salire momentaneamente al sesto posto, mente il Milan arriva al secondo, in attesa delle sfide di domani.

