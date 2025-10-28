Rivivi il live Lecce-Napoli 0-1: Anguissa porta il Napoli alla seconda vittoria consecutiva
FINE PARTITA
90+7′ Finisce qui, il Napoli vince di misura al Via del Mare 0-1 grazie all’incornata di testa da parte di Anguissa.
90′ Concessi 7 minuti di recupero.
88′ Napoli in pieno controllo del possesso in questo finale di gara. Il Lecce sembra essere a debito d’ossigeno e aspetta di ripartire in contropiede.
84′ Cambio Napoli: esce Elmas entra Gutierrez.
78′ Il Lecce, dopo essere andato in apnea per il doppio episodio negativo, sta provando a creare pericoli alla difesa partenopea.
77′ Doppio cambio Lecce: escono Berisha e Coulibaly ed entrano Maleh e Pierret.
71′ Ci prova Elmas, pallone fuori.
68′ Goooaalllllll del Napoliiiiiii. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Neres crossa col sinistro e Anguissa di testa batte Falcone. Napoli avanti a Lecce.
64′ Cambio Lecce: fuori Banda dentro N’dry.
62′ Ammonito Ramadani.
60′ Cambi per il Napoli: escono Politano, Olivera e Lucca ed entrano McTominay, Hojlund e Spinazzola.
55′ Vanja para il calcio di rigore a Camarda!!!!!!!!. Si resta sullo 0-0.
53′ Rigore per il Lecce: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Juan Jesus tocca involotariamente il pallone con il braccio. Dopo il consulto del Var, l’arbitro assegna il rigore ai padroni di casa.
46′ Cambio Napoli: esce Lang entra Neres.
45′ Iniziato il secondo tempo.
FINE PRIMO TEMPO
45+2′ Fine primo tempo.
45′ Concessi due minuti di recupero.
35′ Palla goal Napoli. Gilmour serve in profondità Olivera che calcia con il sinistro in porta, ma Falcone respinge via. Bell’inserimento del terzino azzurro, uno dei migliori in campo.
30′ Occasione Napoli: cross di Olivera e Politano con il sinistro calcia fuori.
28′ Il Napoli, controlla il match, anche se con un possesso palla molto sterile grazie anche all’ottima fase difensiva del Lecce.
25′ Occasione Lecce. Pierotti dalla fascia di destra serve al limite dell’area Berisha, che con il destro per poco non trova la porta.
14′ Primo squillo del Napoli. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Olivera di testa non trova la porta.
1′ Inizia il match.
INIZIO MATCH
Il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo alle 18:30 al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco. Ilnapolionline.com sarà lieto di accompagnarvi con la diretta testuale del match. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
A cura di Emanuele Arinelli
