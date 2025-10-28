NewsCalcioMercato

Repice: «Tudor era già sfiduciato. Spalletti in pole per la Juve, andrebbe anche gratis»

Ecco le parole del giornalista Francesco Repice

By Guido Russo
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e radiocronista Rai Francesco Repice:

“L’esonero di Tudor era già nell’aria. Si era capito da Madrid con lo sfogo dell’allenatore a una domanda di un giornalista. Secondo me il croato è stato lasciato un po’ solo. Anche l’atteggiamento di Yldiz ieri a Roma ha fatto capire che qualcosa si era rotto. Il turco si lamentava e sbracciava rivolgendosi ai tifosi. Sono convinto che Spalletti sia in pole: ha tanta voglia di tornare e di riscattarsi. Andrebbe a Torino anche gratis. Se non sarà Spalletti, Mancini è l’altra soluzione che vedo praticabile. Non penso ad allenatori giovani alla Palladino. Infortuni? È un cane che si morde la coda. Si gioca troppo. Nel mirino c’è l’altissimo numero di partite. È un calcio gestito da chi non conosce il calcio, e non solo in Italia”.

