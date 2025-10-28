NewsCalcioNapoli

Raimondo Marino: “Conte è l’uomo giusto per Napoli, lotterà per campionato e Champions”

By Emanuela Menna
0

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Raimondo Marino, doppio ex di Lecce e Napoli. Ecco le sue parole:

“Conte è uno dei migliori allenatori e a Napoli ci vuole uno come lui, dal suo carisma. Lui è innamorato di Napoli e dei napoletani. Quando giocavamo insieme lui era piccolino, ma stavamo sempre insieme. Conte non ha mai scherzato quando si allenava, è sempre stato molto serio. Quando rientreranno gli infortunati, sono certo che il Napoli lotterà sia per il campionato che per la Champions. Mezza Inter e mezza Roma possono combattere con il Napoli che è superiore in tutti i reparti”.

