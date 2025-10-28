Quistelli: “Il Lecce è un modello di programmazione, ma il Napoli ora è la squadra più accreditata per lo scudetto”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Umberto Quistelli, ex dirigente del Lecce

“Lecce-Napoli? Il Lecce in estate ha perso tanti giocatori forti, il club ha fatto grandi plusvalenze. Il Lecce ha fatto cassa, è una società sana ed è merito del presidente che è una persona straordinaria. Chiaramente non può investire come un top club, ma il suo riesce sempre a farlo e la serie A per il Lecce è tanta roba. E’ l’unica squadra in Puglia in cui c’è programmazione e voglia di fare. Per Corvino parla la sua storia, le sue plusvalenze e lavorare con lui è come fare l’università. Non si finisce mai di imparare, è strepitoso e tiene tanto al suo lavoro, non al suo contratto. Non sarà facile per il Napoli andare a giocare a Lecce, ma il club azzurro ha il suo percorso da fare. Stravedo per Lobotka, è per me un giocatore strepitoso e difficilmente da sostituire. Dopo la vittoria sull’Inter però credo che il Napoli sia la più grande accreditata allo scudetto. Non me ne voglia De Bruyne, ma per Conte questa situazione che si è creata è positiva. McTominay è strepitoso, senza De Bruyne il Napoli è più quadrato e darà filo da torcere a tutti. Lo scoglio resta la Champions e mi spiace perchè il vero obiettivo del Napoli pensavo fosse proprio la Champions”.