“Presto per dirlo ma potrebbe essere un solco per il futuro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni. Di seguito le sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

“Il primo posto è un’ottima notizia, soprattutto perché è tornato vincendo lo scontro diretto contro l’avversaria più quotata per lo scudetto. Aver vinto contro l’Inter al “Maradona” significa tanto. È ancora presto per dirlo ma questo potrebbe essere un solco per il futuro del campionato. Resta la nota dolente degli infortuni. Non sono preventivatili, ma quello di De Bruyne mi ha lasciato sorpreso. Non è inusuale che un calciatore possa farsi male tirando un rigore, ma il problema è pesante.

Questo vuol dire che quella parte muscolare era veramente molto stressata. Questo non è un infortunio di poco conto, soprattutto per un calciatore non giovanissimo e che si è operato proprio in quella zona. Il problema è che non ci sono garanzie su quando tornerà e come tornerà, e su che tipo di approccio tornerò. Chiunque avrebbe preso De Bruyne in estate, non penso sia stata un’operazione sbagliata. Il calciatore comunque recupererà, e penso che lo farà più velocemente possibile. Comunicato su Bergonzi? Il Napoli ha fatto bene. L’ex arbitro dovrebbe chiedere scusa”.