Oriali: «De Bruyne sarà operato, starà fuori tre o quattro mesi. Lukaku torna a Napoli la prossima settimana»

Alla vigilia di Lecce–Napoli, Lele Oriali, collaboratore tecnico del club azzurro, ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi sia sulla sfida del Via del Mare che sulle condizioni di Kevin De Bruyne, uscito malconcio dopo l’ultima partita.

«Come con l’Inter, anche questa sera in palio ci sono sempre tre punti», ha dichiarato Oriali. «La sconfitta contro il Psv deve restare un campanello d’allarme. Serve affrontare ogni gara con la stessa concentrazione: Conte non aveva un grande umore dopo quella partita, ma la squadra ha reagito».

Poi l’aggiornamento sull’infortunio del fuoriclasse belga: «Kevin si opera domani, poi conosceremo i tempi esatti di recupero. Le previsioni parlano di tre o quattro mesi di stop. Si era inserito molto bene nei nostri meccanismi, è un vero peccato».

Oriali ha infine rassicurato i tifosi sul fronte attacco: «Lukaku tornerà a Napoli la prossima settimana. In questi mesi abbiamo già dimostrato di saper reagire alle assenze importanti, e lo faremo anche questa volta. I sostituti finora sono stati all’altezza».

Fonte: Il Mattino