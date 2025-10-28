Adnkronos News

Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: “Finalmente liberi”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in arte Niko, ha lasciato oggi il carcere di Cagliari in cui era rinchiuso dall'ottobre del 2022 dopo l'arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione, per una condanna a 4 anni per spaccio ed evasione. Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, andrà in una comunità in Calabria dove continuerà a scontare la condanna. Il trasferimento è avvenuto su decisione del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Poche ore fa su Tik Tok è stato postato il video della uscita dal carcere in cui il trapper dice: "Finalmente liberi". Con alcune persone ad accoglierlo tra grida e applausi.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Alcaraz eliminato a Parigi, Norrie lo batte in rimonta. Sinner può tornare numero uno

Adnkronos News

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 28 ottobre

Adnkronos News

Morto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani: aveva 91 anni

Adnkronos News

Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.