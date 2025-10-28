Napoli, si guarda l’infermeria: tra guarigioni e nuovi infortuni

. Kevin è mesto, abbattuto. Non riesce a nascondere di essere demoralizzato: entra da un ingresso secondario, arriva a bordo di un Van con i vetri oscuri nella clinica. È circondato dal suo piccolo mondo, c’è anche il dottor Canonico che lo accompagna al centro di radiologia della clinica sul litorale domizio. Sente avvicinarsi l’ora difficile dell’intervento e della riabilitazione: l’ultima volta, ci mise 120 giorni prima di rimettere piede in campo.

Il difficile viene adesso. Il destino di Kdb, la possibilità che il suo sia ancora un futuro da gigante del calcio si deciderà infatti nei prossimi 30-35 giorni, il tempo in cui avverrà la guarigione vera e propria del bicipite che verrà operato. Un intervento che viene considerato chirurgicamente abbastanza semplice, fatto per riparare una lesione molto comune: ma c'è l'incognita dell'età, perché il 28 giugno De Bruyne compirà 35 anni .

Sempre contro l’Inter, l’infortunio. Non ha dubbi: «Tornerò quello di sempre» ma è più forte di lui avere qualche timore. Sa fin troppo bene che recuperare, questa volta, sarà più difficile, richiederà più pazienza, più volontà. Ora, scrive Il Mattino, De Bruyne è un uomo angosciato, che trova con difficoltà le parole per descrivere le sue ansie, i suoi timori: l’infortunio lo ha precipitato nel comprensibile stato angoscioso. In Belgio parlano dei 345 minuti giocati in 15 giorni, come se le presenze di un campione da 11 milioni lordi all’anno di ingaggio dovessero essere centellinate, come se fosse venuto a Napoli a mezzo servizio. Assurdità. Lui, Kevin, ha parlato con tutti, a partire da Di Lorenzo e poi Conte e il ds Manna.