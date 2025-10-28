Napoli, due rientri da gestire: le probabili formazioni

Alcuni cambiamenti in casa azzurra in vista della trasferta odierna di Lecce. Almeno sono queste le ipotesi del quotidiano Il Mattino, fonte e grafico: “Conte avrà nuovamente a disposizione Hojlund e Rrahmani, che tornano in panchina contro i pugliesi sperando di poter avere nuovamente un po’ di spazio durante la gara. Potrebbe esserci spazio nuovamente per Beukema, per non spremere Buongiorno dopo il rientro dall’infortunio. Occasione anche per Lang? L’olandese può partire a sinistra visto il ritorno del 4-3-3 obbligato dall’infortunio di lungo corso di De Bruyne.Ci sarà spazio anche per Elmas, che insidia le gerarchie e il posto di McTominay, tornato prepotentemente protagonista dopo la splendida rete contro i nerazzurri al Maradona. Poi Gilmour e Anguissa in mezzo al campo per dare brio e sprint alla manovra.”

