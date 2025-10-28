Adnkronos News

Napoli, coltellate e morsi al compagno: in carcere una 47enne

(Adnkronos) – Prima due coltellate al fianco, poi un morso sulla spalla. Per finire il lancio di un mobiletto del salone e di una bottiglia di vetro. Per questo una 47enne è stata arrestata dai carabinieri in provincia di Napoli. La violenta aggressione è avvenuta ad Arzano.  Al culmine di una lite, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina dal cassetto della dispensa per sferrare due colpi al fianco del compagno, provocandogli alcune ferite superficiali. L'aggressione sarebbe proseguita con un morso tra spalla e collo, prima di afferrare una piccola cassettiera e scagliarla contro l'uomo, infine colpito con bottiglia di vetro. Tutti gli oggetti sono finiti sotto sequestro, dopo l'intervento dei carabinieri della tenenza di Arzano. La 47enne è finita in manette per maltrattamenti e percosse ed è ora in carcere. La vittima, invece, è stata medicata sul posto da un’ambulanza.  
