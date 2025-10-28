CalcioNapoliNews

Marchetti: “Mainoo potrebbe essere il terzo calciatore da rilanciare”

By Gabriella Calabrese
LUCA MARCHETTI A RADIO MARTE: “In casa Napoli è tempo di riflessioni. Ci sarà una valutazione interna, inizialmente, provando a capire il tipo di contributo che potranno dare calciatori come Elmas e Vergara. Il macedone sin qui – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – ha fatto fatica a trovare spazio, ora immagino che ne avrà di più. Dovrà valutare anche come la squadra reagirà a questa nuova importante assenza. Starà fuori, infatti,  per un po’ un calciatore fortissimo come De Bruyne, che si stava integrando e che già era un leader tecnico. Già lo scorso gennaio il Napoli cercava una mezzala offensiva, un calciatore di raccordo come Lorenzo Pellegrini della Roma, e non è escluso che si possa andare nuovamente in quella direzione. Per me, in ogni caso, se il Napoli decidesse di acquistare un centrocampista dovrà farlo a inizio gennaio e non dopo, quando si avvicinerebbe il rientro di De Bruyne. Mainoo del Manchester United? Può essere un’idea, dopo McTominay e Hojlund potrebbe arrivare il terzo calciatore da rilanciare, di certo è un profilo che piaceva già in estate a Manna. Il Napoli comunque me lo aspetto di nuovo con il 4-3-3 senza De Bruyne, ma Conte saprà bene come far giocare il suo Napoli”.

