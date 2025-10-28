Lukaku scalpita, ci prova e mette nel mirino la Supercoppa

Falcidiato dagli infortuni, il Napoli di Antonio Conte. Una squadra però, nella quale i calciatori ai box, scalpitano per tornare. Lukaku, per esempio…La Gazzetta dello Sport ipotizza un rientro dell’attaccante del Napoli, in occasione della Supercoppa di dicembre: “Lukaku ci prova, con la terapia di riablitazione che sta affrontando in Belgio: settantacinque giorni da quel pomeriggio di un giorno da cani, a Castel di Sangro nella amichevole contro l’Olympiacos, quando capi che quello strappo rappresentava. Da quella vigilia di Ferragosto sono trascorsi due mesi e mezzo; ce ne vorrà almeno un altro per avvicinarsi al rientro, tra riatletizzazione e rientro al lavoro con il gruppo. Lukaku pensa e spera di farcela per la Supercoppa italiana, in programma a dicembre, e alla fine, se i tempi dovessero essere rispettati, sarebbero quattro mesi dallo stop patito in estate”,

