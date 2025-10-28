LECCE-NAPOLI: TOP & FLOP

Il Responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino quest’estate ha puntato forse sul giovanissimo centravanti del Milan Camarda.

Factory della Comunicazione

Si è giocata oggi pomeriggio alle ore 18:30 presso lo stadio “Via del Mare” di Lecce la gara tra i giallorossi salentini e il Napoli, primo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. I ragazzi di mister Eusebio Di Francesco nell’ultimo turno hanno perso sul campo dell’Udinese per 3-2, disputando un match sottotono rispetto ai propri standard. Vittoria grintosa, ma non priva di polemiche, invece quella dei partenopei al cospetto di un‘Inter in grandissima forma. E al termine di una partita sempre combattutissima, sono i partenopei a imporsi col punteggio di 1-0 grazie al solito Anguissa.

TOP

Milinkovic Savic– Io li ricordo benissimo quelli che la scorsa estate si lamentavano del suo acquisto. Perché tra quelli c’ero anche IO. Il portiere serbo ci mette il sigillo parando un rigore (EVVIVA IL CONTRIBUTO DI MAROTTA ALLA LEGA) a Camarda nei primi minuti della ripresa. Se il Napoli esce da Lecce con i tre punti e’ merito suo. E’ IL TOP PLAYER DEL MATCH.

Anguissa– E’ incredibile questo ragazzo quanto sia importante per i partenopei. Persino in un pomeriggio dove non brilla in valore assoluto, si prende quindici minuti dei suoi per imporsi. Sigla la sua quarta rete stagionale, stavolta di testa, che consente di vincere.

FLOP

Olivera– Ancora disco rosso per l’uruguaiano che, dopo aver ricevuto un colpo, gioca condizionato per tutto il match. Ha l’occasione per sbloccare il match ma la sua conclusione non è un granché. Conte non può che insistere con lui, avendo i calciatori contati.

Lucca– Come in Olanda, il suo approccio è buono in quanto propositivo. Col passare dei minuti però si perde in fiducia e diventa un corpo avulso dalla manovra meritando la sostituzione. Tuttavia anche i compagni non fanno nulla per aiutarlo, mettendogli pochissimi traversoni in area. FORZA RAGAZZO!

“Top & Flop Lecce-Napoli” è a cura di Marco Lepore

RIPRODUZIONE VIETATA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE