Lecce-Napoli, per Conte panchina importante in Serie A, Di Francesco cerca la sua prima vittoria casalinga

Lecce-Napoli, nona giornata di campionato di Serie A, si giocherà stasera allo stadio Via del Mare, e per i due allenatori ci saranno motivazioni importanti a spingere verso la vittoria. Il Corriere dello Sport scrive: “Certo non sarà facile perché Lecce, la patria di un Conte che oggi brinderà alla 250ª panchina in Serie A, non è mai terra di facile conquista e neanche tenera con il signor Antonio. Di Francesco, dal canto suo, insegue la prima vittoria in casa e la seconda in campionato, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; l’ultima a Udine, sabato, dopo tre risultati utili”.

