Adnkronos News

Lagarde a sorpresa visita il mercato di Firenze: “Prezzi del cibo ancora troppo alti”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "I prezzi dei prodotti alimentari sono un po' alti". A dirlo è la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando con i giornalisti a Firenze a margine di una visita al mercato di Sant'Ambrogio. "Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante". "Verdure e formaggio sono i miei acquisti tipici al mercato" sottolinea.  "Qui c'è tanta bella frutta e verdura e formaggio e ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto per acquistarlo". Lagarde si è, infine, concessa per foto, saluti e strette di mano ai commercianti e si è soffermata a dialogare con il presidente del consorzio del mercato di Sant’Ambrogio, Luca Menoni.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Zappia (Sin): “Prevenzione riduce rischio del 40-45% malattie…

Adnkronos News

Ucraina, Crosetto: “Italiani insospettabili corrotti dalla Russia”

Adnkronos News

Sacco (Eso): “Su ictus strategie più efficaci per riaprire vasi occlusi”

Adnkronos News

Sclerosi multipla, neurologo De Stefano: “Con nuovi trattamenti eliminati…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.