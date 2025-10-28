“Infortunio De Bruyne? La mia paura riguarda l’operazione precedente”, parla il Prof. Castellacci

Il Professor Enrico Castellacci, ex responsabile medico dell’Italia campione del Mondo nel 2006 ed esperto di Medicina dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre.

Factory della Comunicazione

“L’infortunio occorso a De Bruyne sembra essere molto serio, l’alto grado porta ad alcuni mesi di stop ma non ho visto gli esami, ne parlo in linea generale. Può darsi che si sia lesionata la cicatrice stessa dove ha già subito un intervento. Le recidive sono noiose. ‘Alto grado’ non definisce la gravità: sappiamo solo che non è di primo grado, ovvero il più basso, ma che è compresa tra il secondo ed il terzo. Da questo, purtroppo, si presuppone che sarà assente per diverso tempo. Almeno tre mesi? Non posso saperlo, non conoscendo il grado preciso. Se mi dite che il Napoli sta valutando l’intervento chirurgico significa che la lesione è di terzo grado, quindi molto seria. Il mio timore, ma lo dico sempre in linea teorica, è che a causa di questa lesione così seria, arrivata allo stesso muscolo al quale il ragazzo è stato operato in passato, abbia ceduto anche la cicatrice dell’intervento precedente. Se si opera, i tre mesi sono il minimo. E’ diverso da Lukaku, perché lì c’è stata una lesione al retto anteriore e senza problemi antecedenti. Se è di terzo grado, non c’è alternativa all’intervento chirurgico? Normalmente, viene operato. Io, quantomeno, in questi casi opero. Oppure si ricorre a terapia rigenerativa, con gel piastrinico e cellule staminali. Suppongo che, se dovessero arrivare ad operarlo, questo sarà essere l’indirizzo dei medici del Napoli”.