In vista di Lecce/Napoli, Di Francesco suona la carica

By Gabriella Calabrese
Valuta dei cambiamenti il tecnico salentino in vista della gara di Stasera. Ne scrive il CdS: “Alla vigilia di Lecce-Napoli, Eusebio Di Francesco suona la carica: «Vivere una gara come questa è bellissimo. Se fosse possibile vorrei giocarla. Ma da fuori cercherò di dare il mio meglio affinché il Lecce faccia una grande partita». Non ci sarà il tutto esaurito al Via del Mare ma, grazie agli oltre 22mila abbonati, è assicurata la presenza di 25mila spettatori. Ridotti da 1.700 a 700 i posti del settore ospiti, per ragioni tecniche e organizzative. Il Lecce si appresta ad affrontare il Napoli dopo avere incassato cinque sconfitte di fila: contro gli azzurri non vince da 14 anni, quando si impose per 2-1 con reti di Corvia e Chevanton. Di Francesco potrebbe schierare Camarda dall’inizio al centro dell’attacco, titolare solo nelle prime due (poi sempre Stulic). Preannunciati tre o quattro cambi rispetto alla gara di Udine. Un’altra novità, scontata, sarà il rientro di Coulibaly a centrocampo. Sala potrebbe rilevare Berisha e in attacco Banda potrebbe prendere il posto di Morente.

