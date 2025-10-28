Il Napoli ha invertito il primo trend negativo, e pericoloso

Il Napoli, che stasera affronterà il Lecce allo stadio Via del Mare, dopo due sconfitte consecutive, col Torino ed il PSV, con la vittoria sull’Inter ha invertito un trend pericoloso. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, invece, ha invertito il primo trend brutto e pericoloso della stagione dopo l’incornata del Toro e la disfatta di Eindhoven, un tremendo 6-2 valso la quarta sconfitta di fila in trasferta: è dal 2009, con Donadoni, che non ne arrivano cinque in serie. Di contro sono quattordici anni che non si registra una caduta al Via del Mare; e cinque sono le vittorie consecutive. Numeri. Ma i numeri valgono: e così, dopo aver rialzato la testa nello scontro diretto con l’Inter, il Napoli ha bisogno di continuità e di confezionare un’altra risposta convincente al campionato, caratterizzato da continue oscillazioni in vetta, e a se stesso”.

