Il Napoli fermo ai box, ecco come rientreranno

By Giuseppe Sacco
Hojlund e Rrahmani sono tornati in gruppo, convocati per la trasferta in programma oggi a Lecce e pronti ad andare in panchina rispettivamente dopo tre e nove partite consecutive di assenza: i box del Napoli cominciano a svuotarsi e Conte, al netto delle ultime batoste incassate in due giorni per i gravi infortuni di Meret e De Bruyne, inizia a intravedere qualche spiraglio di luce. Il prossimo obiettivo sarà recuperare Lobotka, un altro elemento fondamentale dell’asse centrale della squadra, il regista e il cervello. Un uomo indispensabile nelle due fasi: il suo rientro è sospeso tra il Como e l’Eintracht, in agenda sabato e martedì prossimo al Maradona: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Nel fine settimana, tra l’altro, è atteso a Napoli anche Lukaku, di ritorno dal Belgio dopo il periodo trascorso tra Anversa e Bruxelles secondo i piani della sua tabella di riabilitazione. Se il programma di rientro sarà rispettato, Big Rom potrebbe assistere alla partita contro il Como in tribuna.  

 

Fonte: CdS

