Eusebio Di Francesco is present during the Serie A 2024-2025 match between Juventus and Venezia in Turin, Italy, on December 14, 2024. (Photo by Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images)
NewsCalcioRassegna Stampa

Il bilancio di De Francesco allenatore, contro gli azzurri

By Giuseppe Sacco
0

Di Francesco, 3 vittorie da allenatore contro il Napoli

Factory della Comunicazione

Eusebio Di Francesco, invece, ha affrontato il Napoli da allenatore ben 18 volte e il bilancio è di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte per l’attuale tecnico del Lecce. Il suo ultimo successo contro gli azzurri è del 19 dicembre 2023 quando con il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia s’impose per 0-4 a Fuorigrotta contro gli azzurri guidati da Mazzarri. In quella gara andarono in rete Barrenechea, Caso, Cheddira, e Harroui. Una curiosità: il suo primo ko contro i partenopei fu il 3 dicembre 2011 e anche allora Di Francesco sedeva sulla panchina del Lecce e perse per 4-2 al «Maradona» contro i partenopei di Mazzarri. Segnarono in quella gara Cavani, una doppietta, Lavezzi e Dzemaili, mentre, per i pugliesi Muriel e Corvia.

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Fuori ora il terzo episodio di OiR – Oltre il Risultato #2

X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 28 ottobre

News

Napoli: l’ultimo Ko col Lecce risale al 2011!

Calcio

In programma per domani il quarto episodio di OiR – Oltre il Risultato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.