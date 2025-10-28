Il bilancio di De Francesco allenatore, contro gli azzurri

Di Francesco, 3 vittorie da allenatore contro il Napoli

Eusebio Di Francesco, invece, ha affrontato il Napoli da allenatore ben 18 volte e il bilancio è di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte per l’attuale tecnico del Lecce. Il suo ultimo successo contro gli azzurri è del 19 dicembre 2023 quando con il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia s’impose per 0-4 a Fuorigrotta contro gli azzurri guidati da Mazzarri. In quella gara andarono in rete Barrenechea, Caso, Cheddira, e Harroui. Una curiosità: il suo primo ko contro i partenopei fu il 3 dicembre 2011 e anche allora Di Francesco sedeva sulla panchina del Lecce e perse per 4-2 al «Maradona» contro i partenopei di Mazzarri. Segnarono in quella gara Cavani, una doppietta, Lavezzi e Dzemaili, mentre, per i pugliesi Muriel e Corvia.

