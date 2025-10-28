XCalcioNews

(Formazioni) – Lecce e Napoli, così in campo secondo il Corriere dello sport. Tanti cambi azzurri

By Giuseppe Sacco
Oggi si cambierà tanto: gli infortuni, e un pericolo sempre dietro l’angolo, hanno orientato la composizione di una formazione mai così declinata nel nome del turnover. Cinque i cambi previsti in un 4-3-3 più puro, con due esterni tipici, rispolverato in luogo del 4-1-4-1 dei Fab Four rimasti in tre per l’infortunio di De Bruyne. Oltre a KDB, rispetto all’Inter cominceranno in panchina Buongiorno, Spinazzola, McTominay e Neres. E così, alla fine è scoccata l’ora di Lang: dopo tante parole e qualcuna di troppo, il clamore d’Olanda e due mesi di attesa, Noa debutterà da titolare e avrà la chance di dimostrare le sue doti. Agirà a sinistra nel tridente con Politano e Lucca, rilanciato dopo la panchina di sabato. E ancora: Beukema e Olivera in difesa e poi Elmas in mediana. La rivoluzione di Lecce.

 

Fonte e grafico CdS

