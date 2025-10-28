E’ italiano il bomber di tutte le gare tra i salentini e gli azzurri

Factory della Comunicazione

E’ Carnevale il bomber della sfida con 5 reti

Il miglior bomber della sfida tra Napoli e Lecce è Andrea Carnevale con 5 reti, seguito da Edinson Cavani e Stefano Casale con 4, Francesco Palmieri con 3 e, infine, Fernando Llorente con 2 goal.

Diversi gli ex azzurri e giallorossi

Diversi i doppi ex tra le due formazioni con Cristiano Lucarelli, Mariano Bogliacino, Nicolas Amodio, il portiere Gabriel, ma anche Moriero, Rullo, Baroni, Carannante, Luperto, e i tecnici Zeman e De Canio. Fonte Il Mattino