NewsCalcioRassegna Stampa

E’ italiano il bomber di tutte le gare tra i salentini e gli azzurri

By Giuseppe Sacco
0

 

Factory della Comunicazione

E’ Carnevale il bomber della sfida con 5 reti

Il miglior bomber della sfida tra Napoli e Lecce è Andrea Carnevale con 5 reti, seguito da Edinson Cavani e Stefano Casale con 4, Francesco Palmieri con 3 e, infine, Fernando Llorente con 2 goal.

Diversi gli ex azzurri e giallorossi

Diversi i doppi ex tra le due formazioni con Cristiano Lucarelli, Mariano Bogliacino, Nicolas Amodio, il portiere Gabriel, ma anche Moriero, Rullo, Baroni, Carannante, Luperto, e i tecnici Zeman e De Canio. Fonte Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
X

(Formazioni) – Lecce e Napoli, così in campo secondo il Corriere dello sport.…

News

CdS Campania – “VINCERE PER KDB”. Tutto il Napoli per Kevin

News

Il bilancio di De Francesco allenatore, contro gli azzurri

Calcio

Fuori ora il terzo episodio di OiR – Oltre il Risultato #2

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.