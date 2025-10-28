Dazn, episodio Lautaro-Conte: l’argentino dà appuntamento negli spogliatoi

Dazn con lo speciale Bordocam racconta cosa è accaduto sabato al Maradona durante Napoli-Inter con immagini inedite. Grande attenzione per l’episodio Lautaro-Conte che viene raccontato nel dettaglio. Mentre Conte e Dumfries discutono a distanza (nasce tutto da un loro acceso diverbio), Lautaro va diritto al suo allenatore. “Che ca**o vuoi?” chiede l’argentino al tecnico.

Factory della Comunicazione

Conte, come si legge su Tuttonapoli, risponde ridendo in faccia a Lautaro che viene allontanato da Barella e Juan Jesus che gli ricorda di essere il capitano dell’Inter. Poi Conte viene ammonito e dice a Mariani: “E a Lautaro? A Dumfrires? Sono giocatori, mi devono rispettare”. I due continuano a distanza. Lautaro crede che Conte abbia paura del confronto e gli dà addirittura appuntamento all’interno degli spogliatoi a fine partita, mentre Conte gli fà il gesto del ‘parla, parla’ e poi succede quello che hanno visto tutti: “Tira su…”, racconta il giornalista Davide Bernardi di Dazn.