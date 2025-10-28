NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – “VINCERE PER KDB”. Tutto il Napoli per Kevin

Oggi al Via del Mare la sfida contro il Lecce: la squadra vuole dedicare una vittoria e il primato a De Bruyne

Conte, cinque cambi . Debutto dal 1’ per Lang Elmas e Lucca titolari

 

Tutti per uno. È così che si fa in una squadra vera ed è così che andrà oggi: il Napoli che alle 18.30 sfiderà il Lecce al Via del Mare giocherà soprattutto per Kevin De Bruyne. L’uomo in più che il destino ha trasformato all’improvviso in uomo in meno, con meno dolore ma altrettanta malinconia sorrentiniana: KDB guarderà la partita dal Belgio, raggiunto ieri da solo in jet mentre il gruppo volava nel Salento, e i suoi compagni faranno di tutto per dedicargli una vittoria e il primato. Riconquistato sabato con una prestazione da incorniciare contro l’Inter, innescata proprio dal rigore fatale di Kevin: gol, 1-0, squarciati insieme il velo dei timori della crisi ma anche i muscoli della sua coscia destra d’artista. Il primo posto – condiviso con la Roma – è tornato dopo appena una giornata di attesa, ma numerose e molto lunghe saranno quelle che De Bruyne dovrà affrontare con i suoi pensieri prima di tornare a casa. Un campo di calcio: il modo migliore per cominciare ad accompagnarlo all’intervento e alla riabilitazione sarà regalargli un’altra serata da grandi.  Fonte CdS

