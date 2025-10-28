Belve, Maria De Filippi prende il posto di Fagnani: “Che belva si sente?”

Adnkronos News

(Adnkronos) – Colpo di scena nella prima puntata della nuova stagione di Belve: la sorpresa di Francesca Fagnani è Maria De Filippi. Accolta da un lungo applauso del pubblico, la conduttrice di ‘C’è posta per te’ ha preso temporaneamente il posto della padrona di casa e l’ha presentata al pubblico: "Ipocondriaca, cammina guardando per terra, conduttrice, scrittrice, giornalista e autrice. Signore e signori, Francesca Fagnani". Poi De Filippi ha rivolto a Fagnani la sua iconica domanda: "Che belva si sente?". "Mi sento un’Iside alata, metà donna e metà falco", ha risposto la giornalista, ricordando l’intervista di Flavia Vento. Alla domanda su una 'belvata' che ha fatto nella vita, Fagnani ha raccontato: “Quando non ero ancora famosa e chiamavo i ristoranti ma non c’erano posti, prenotavo a nome Confalonieri”. E sulla 'belvata' di cui si pente, ha confessato con autoironia: "All’inizio della mia relazione avevo il vizio di controllare il cellulare. Quando trovavo messaggi ambigui, rispondevo per lui: 'Non mi sei mai piaciuta, non mi interessi, sei un po’ bruttina'. Poi le bloccavo. Di questo mi pento". 
