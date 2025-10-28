A Bagnoli un convegno per celebrare Maradona: “Lo sport incarna l’anima”

Nel giorno in cui Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni, giovedì 30 ottobre, l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli ospita il convegno “Lo sport incarna l’anima: Diego Armando Maradona”, promosso dall’associazione El Dia de D10S insieme allo Human Festival, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli.

Dopo i saluti istituzionali di Attilio Auricchio ed Emanuela Ferrante, introdurrà i lavori Oscar Nicolaus, tra i fondatori nel 1991 del gruppo Te Diegum. Interverranno figure del mondo accademico e sportivo — tra cui padre Rosario Accardo, l’antropologo Gianluca Lombardi d’Aquino, il campione olimpico Franco Porzio, Massimo Antonelli di Tam Tam Basketball e il filosofo dello sport Gianluca Bocchi — per riflettere sul valore umano e simbolico dello sport e sul lascito del Pibe de Oro.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino