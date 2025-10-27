var
Ufficiale, Serie B – Le sestine complete per la 10° giornata

By Gabriella Calabrese
10° giornata di Serie B. L’AIA ha comunicato le sestine complete che dirigeranno i match che si disputeranno oggi e domani nel torneo cadetto:

CESENA – CARRARESE H. 20:30

DI MARCO

GARZELLI – LAGHEZZA

IV: D’EUSANIO

VAR: RUTELLA

AVAR: AURELIANO

 

EMPOLI – SAMPDORIA h. 20:30

PICCININI

BAHRI – BIFFI

IV: IACOBELLIS

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

 

FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30

GALIPO’

PASCARELLA – PRESSATO

IV: PEZZOPANE

VAR: GIUA

AVAR: GUALTIERI

 

PALERMO – MONZA h. 20:30

SACCHI J. L.

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV: GEMELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONALDI

 

PESCARA – AVELLINO h. 20:30

CALZAVARA

MOKHTAR – PISTARELLI

IV: DI FRANCESCO

VAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

 

REGGIANA – MODENA h. 20:30

RAPUANO

CECCON – CEOLIN

IV: DE ANGELI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

 

MANTOVA – CATANZARO Mercoledì 29/10 h. 20:30

MARCHETTI

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV: TERRIBILE

VAR: SANTORO

AVAR: FERRIERI CAPUTI

 

SPEZIA – PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30

PEZZUTO

MONDIN – EL FILALI

IV: CERBASI

VAR: COSSO

AVAR: GARIGLIO

 

VENEZIA – SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30

FELICIANI (foto)

BARONE – ZANELLATI

IV: LOVISON

VAR: PRONTERA

AVAR: DEL GIOVANE

