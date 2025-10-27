Starmer: “Accordo con Turchia per vendita caccia Eurofighter”. Erdogan: “Intesa storica”

(Adnkronos) – Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato ad Ankara la firma di un accordo con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la vendita di caccia Eurofighter Typhoon, in un’intesa decennale dal valore di circa 9,5 miliardi di euro. "Si tratta di un accordo davvero significativo, perché vale 8 miliardi di sterline in ordini – posti di lavoro che dureranno per dieci anni nella produzione dei Typhoon, quindi una grande opportunità per il nostro Paese", ha dichiarato Starmer. Secondo il ministero della Difesa britannico, il contratto prevede la fornitura di 20 velivoli da combattimento all'aeronautica turca.

Erdogan ha definito l'accordo "storico", presentandolo come un "nuovo simbolo delle relazioni strategiche tra due alleati stretti". L’intesa, ha aggiunto il presidente turco dopo la firma ad Ankara con il premier britannico Starmer, "rafforza la nostra cooperazione nel campo della difesa e contribuirà allo sviluppo tecnologico e industriale della Turchia".

