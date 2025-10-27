NewsCalcioRassegna Stampa

Senza De Bruyne si riparte dal 4-3-3, Conte studia le alternative

By Emilia Verde
0

Il Napoli ripartirà domani contro il Lecce per la nona di campionato di Serie A, e senza De Bruyne, Conte opterà per il 4-3-3. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri mattina la squadra si è ritrovata a Castel Volturno, classico lavoro di scarico per i protagonisti del successo del Maradona e lavoro tecnico-tattico per il resto del gruppo. Oggi si tornerà a fare sul serio con le prime indicazioni su quelli che saranno i titolari. Tra scelte forzate, viste alcune indisponibilità, e cambi studiati o ancora in corso di riflessione da parte dell’allenatore. Gli assenti certi saranno Meret, Lobotka, Lukaku e, appunto, KDB, l’ultimo della lista. Resta in dubbio Rrahmani, sospeso tra la possibilità di rientrare a Lecce o per la prossima contro il Como. Domani può invece tornare tra i convocati Hojlund che ha saltato le ultime tre, ma per lui si prospetta almeno all’inizio solo la panchina”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Lecce-Napoli, per Conte sarà ritorno alle sue origini

News

Ancora tre gare tutte d’un fiato per il Napoli, si comincia domani

News

Lecce-Napoli, per continuare a tenere la testa della classifica

News

Non solo guai muscolari, la buona notizia è la prenotazione dell’aereo di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.