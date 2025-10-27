Senza De Bruyne si riparte dal 4-3-3, Conte studia le alternative

Il Napoli ripartirà domani contro il Lecce per la nona di campionato di Serie A, e senza De Bruyne, Conte opterà per il 4-3-3. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri mattina la squadra si è ritrovata a Castel Volturno, classico lavoro di scarico per i protagonisti del successo del Maradona e lavoro tecnico-tattico per il resto del gruppo. Oggi si tornerà a fare sul serio con le prime indicazioni su quelli che saranno i titolari. Tra scelte forzate, viste alcune indisponibilità, e cambi studiati o ancora in corso di riflessione da parte dell’allenatore. Gli assenti certi saranno Meret, Lobotka, Lukaku e, appunto, KDB, l’ultimo della lista. Resta in dubbio Rrahmani, sospeso tra la possibilità di rientrare a Lecce o per la prossima contro il Como. Domani può invece tornare tra i convocati Hojlund che ha saltato le ultime tre, ma per lui si prospetta almeno all’inizio solo la panchina”.

