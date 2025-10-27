Qui Lecce, oggi la rifinitura: N’Dri si propone da titolare

Il Lecce prepara la sfida al Napoli capolista. La squadra ha ripreso la preparazione dopo la trasferta di Udine. Ne scrive il CdS: “Questo pomeriggio Di Francesco farà a svolgere il consueto lavoro di rifinitura e farà le sue scelte in vista della sfida di domani col Napoli, sulla base anche delle indicazioni venute dalla partita di sabato, che il Lecce ha perduto dopo aver concesso ancora volta un tempo agli avversari. Peraltro la reazione della ripresa non è bastata per neutralizzare il vantaggio dei friulani, nonostante il gol su punizione di Berisha e la spettacolare rete messa assegno da N’Dri, in fotocopia dell’altra realizzata sul campo di Bergamo, perché nel frattempo il Lecce aveva commesso la grave ingenuità nell’azione del terzo goal dell’Udinese. Con due reti all’attivo N’Dri, non uno dei titolarissimi, è ora il giocatore del Lecce che ha segnato di più ed anche quello che sta dimostrando più convinzione nel calciare in porta. Si tratta naturalmente di vedere se in una partita da impostare anche tatticamente contro una formazione del calibro del Napoli ci potrà essere posto dall’inizio anche per lui. Appare invece scontato il rientro a centrocampo di Coulibaly, costretto a disertare la partita di Udine per i postumi di un attacco influenzale, mentre sarà ancora assente Sottil ( anche ieri ha svolto lavoro differenziato).

