Orrore a Sezze, uccide e seziona un cane: guardie zoofile filmano tutto

(Adnkronos) – Orrore a Sezze, in provincia di Latina, dove oggi, lunedì 27 ottobre, un uomo ha ucciso e sezionato un cane, per poi raccogliere i resti dell’animale, riporli in una busta e darsi alla fuga verso le colline circostanti. L'episodio è avvenuto in località Ceriara e sul posto, allertate da una segnalazione, sono intervenute le guardie zoofile della Fipsas, coordinate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, che sono riuscite a documentare l’intera scena in pochi minuti. Alla vista degli operatori, l’uomo ha raccolto i resti dell’animale ed è scappato. Il materiale fotografico e video raccolto verrà trasmesso alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza, al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda ed escludere l’eventualità che si siano verificati episodi analoghi nella zona. Le guardie della Fipsas operano da oltre 30 anni sul territorio, impegnandosi quotidianamente nella tutela ambientale, nella salvaguardia dell’ecosistema e nella protezione degli animali. Tuttavia, a quanto raccontano gli stessi volontari intervenuti, che si sono detti profondamente scossi dall’accaduto, non avevano mai assistito a un episodio ugualmente raccapricciante.

