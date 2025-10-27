Napoli, nuovo murales per Maradona

Nella serata di domenica è stato inaugurato un nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona, simbolo del legame indissolubile tra la città e il suo idolo.

Factory della Comunicazione

Firmato da Leticia Mandragora, il murales è stato presentato nella zona di Frattaminore e ha visto la presenza sia del Napoli Club Frattaminore che di tutti i Napoli Club della zona, oltre che di centinaia di tifosi azzurri visibilmente emozionati.

L’artista non è nuova a scene del genere, visto che può vantare altri ritratti di Diego in giro per Napoli, come a Frattamaggiore, Gragnano e nel quartiere San Carlo.

Fonte: Il Mattino