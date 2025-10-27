Napoli: l’ultimo Ko col Lecce risale al 2011!

Il Napoli può vantare delle ottime statistiche contro il Lecce. Le vittorie negli ultimi anni sono state parecchie, tant’è che l’ultima gioia del Lecce contro il Napoli in territorio pugliese risale addirittura al 2011 quando la squadra all’epoca del tecnico Di Canio si impose per 2-1 sul Napoli di Mazzarri.
L’ultima vittoria generale dei salentini, invece, risale al 2020 quando al Maradona in un rocambolesco 3-2 gli uomini di Liverani batterono il Napoli già in crisi di Gattuso, per il quale segnarono Milik e Callejon. Di contro la doppietta di un Lapadula ancora sulla cresta dell’onda.
L’ultima volta, poi, che il Lecce ha fatto punti col Napoli è avvenuta sempre al Maradona in un clamorosamente brutto 0-0 datato maggio 2024, che condannò il Napoli di Calzona alla assenza europea per la stagione successiva.
Fonte: Il Mattino