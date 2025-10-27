“Napoli, l’infortunio di De Bruyne toglierà pressione e confusione alla squadra!”

Franco Piantanida, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club del Napoli, che ha battuto per 3-1 l’Inter nel weekend appena trascorso ritrovando la vetta della classifica.

“I top sono sicuramente McTominay ed Anguissa che, per le loro doti, dovrebbero essere sempre in questa fascia. La macchina costruita da Conte è bellissima, ma loro riescono ad essere i fari abbaglianti, qualcosa che noti ancor più dell’auto. E, come gli abbaglianti, funzionano bene quando sono in coppia. Qui mi collego al primo flop: De Bruyne. Il problema nasce quando si prova a inserire De Bruyne dentro quel meccanismo. Non è una questione di valore del giocatore, che è straordinario, ma di compatibilità tattica e di equilibri. È complicato far coesistere tutti nel modo migliore. E adesso l’infortunio di De Bruyne, paradossalmente, toglie un po’ di pressione e di confusione alla squadra. Conte piange per l’infortunio ma sorride allo stesso tempo. Quindi il flop, più che De Bruyne come giocatore, è il tentativo di inserirlo in un momento in cui il Napoli non era pronto a sostenere quel tipo di cambiamento. L’altro flop è Gilmour. Non per bocciarlo, ci mancherebbe, ma perché sta facendo un compito difficilissimo. Gli si chiede di fare quello che faceva Lobotka, e sono due giocatori completamente diversi. Lobotka era il ‘tour manager’ della squadra, quello che teneva insieme i reparti, che dava equilibrio senza farlo pesare, al punto tale che qualcuno si chiedesse dove fosse finito. Ma lui era lì, al centro del Napoli, lo è sempre stato e lo si percepisce ancor di più ora che non c’è. Gilmour ha altre qualità, ma in questa fase non sta riuscendo a dare quella solidità. Quando il Napoli affronta partite complicate, questa cosa viene fuori in maniera evidente. Servirà tempo, ma oggi lo metto tra i flop. Un terzo flop non c’è, ma c’è il top: David Neres. Ha fatto meglio di Lucca, con tutto il rispetto, dando brio ed imprevedibilità, partecipando sempre alla manovra.”