Napoli, in scena “La Mano de Dios” a sostegno del Santobono Pausilipon: appuntamento giovedì 30 ottobre!

Torna giovedì 30 ottobre, il giorno in cui nacque Maradona nel 1960, “La Mano de Dios”, iniziativa di beneficenza dedicata alla memoria del Pibe, scomparso cinque anni fa, promossa da Stefano Ceci, storico amico e manager del campione argentino, in collaborazione con Fabbricanti d’Emozioni e Piazza Italia. Dopo il successo della prima edizione, che vide la realizzazione e la vendita di una t-shirt celebrativa con la riproduzione della celebre mano sinistra del campione (quella con cui segnò il gol all’Inghilterra nel Mondiale ’86) per una raccolta da destinare alla Fondazione Santobono Pausilipon, l’edizione 2025 si arricchisce di un nuovo appuntamento speciale.

Factory della Comunicazione

L’evento, come si legge sul quotidiano Il Mattino, si terrà presso la galleria dello store Piazza Italia (ore 18), in Via Toledo 352 a Napoli, dove per sei mesi vi è stata un’installazione dedicata al Capitano dei primi due scudetti azzurri. Durante la serata verrà effettuata una donazione benefica da parte di Ceci, con il contributo degli ospiti presenti, per sostenere i bambini meno fortunati assistiti dalla Fondazione Santobono Pausilipon.

In sala sarà esposto il calco originale del celebre piede sinistro del Pibe de Oro, una riproduzione artistica simbolo di talento, magia e amore verso il popolo maradoniano.

«Diego ha sempre aiutato chi aveva bisogno. Continuare a farlo nel suo nome è un dovere morale e un atto d’amore verso chi lo ha amato e continua ad amarlo. Diego rimane per sempre nel cuore di tutti, con quella sua frase entrata nella storia: anche io sono napoletano» spiega Ceci.