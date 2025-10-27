NewsCalcioNapoli

Napoli-Eintracht, pronti i controlli alla frontiera per i tedeschi

By Lorenzo Capobianco
Alla vigilia del match col Lecce iniziano i preparativi per un altro importante evento per gli azzurri. I preparativi, però, non riguardano il campo ma il contesto, visto che il Napoli riceverà il 4 novembre l’Eintracht di Francoforte per il quarto turno del super girone di Champions. I tifosi tedeschi sono noti per la loro escandescenza e per i dissapori già avuti con i tifosi del Napoli. Per questo il prefetto di Napoli ha già emanato alcuni provvedimenti, tra cui il divieto di vendita dei biglietti per i tedeschi risedenti a Bergamo.

Inoltre per l’evento verrà sospeso il trattato di Schengen, con i controlli che torneranno attivi alla frontiera.

