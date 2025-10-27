Napoli: Conte quasi mai ha avuto la squadra al completo

Discorsi che verranno affrontati e valutati non appena ci saranno tutti gli strumenti per programmare le prossime tappe della stagione di De Bruyne. Ma ciò che sembra evidente già adesso, è che il Napoli rischia di arrivare molto corto in mezzo al campo da inizio dicembre in avanti, quando Conte perderà anche un altro faro come Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa (21 dicembre-18 gennaio in Marocco): il camerunese sicuramente salterà la Supercoppa di Riad, come due stagioni fa.

La speranza è di avere al più presto di nuovo in campo Lobotka. Conte quasi mai ha avuto la squadra al completo, ma nonostante tutto, il suo Napoli resta primo.