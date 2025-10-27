NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: Conte quasi mai ha avuto la squadra al completo

By Emanuele Arinelli
0
Discorsi che verranno affrontati e valutati non appena ci saranno tutti gli strumenti per programmare le prossime tappe della stagione di De Bruyne. Ma ciò che sembra evidente già adesso, è che il Napoli rischia di arrivare molto corto in mezzo al campo da inizio dicembre in avanti, quando Conte perderà anche un altro faro come Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa (21 dicembre-18 gennaio in Marocco): il camerunese sicuramente salterà la Supercoppa di Riad, come due stagioni fa.
La speranza è di avere al più presto di nuovo in campo Lobotka. Conte quasi mai ha avuto la squadra al completo, ma nonostante tutto, il suo Napoli resta primo. 

 

 

Factory della Comunicazione

fonte gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

Carlo Tarallo: “La partita è stata condizionata dalla gestione complessiva dei…

News

COMUNICATO NAPOLI: “La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni…

News

Mario Giuffredi: “Prima di parlare, Bergonzi dovrebbe studiare la storia di Di…

News

“Ridurre una vittoria del genere solo ad un episodio è sbagliato”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.