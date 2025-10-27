NewsCalcioMercato

Mercato, Napoli pronto a intervenire?

Le news dopo il KO di De Bruyne

By Lorenzo Capobianco
Codice rosso in casa Napoli dopo l’infortunio occorso a Kevin De Bruyne, che lo terrà lontano dai campi per almeno 3 mesi. Se la situazione non fosse già grave di per se’, si aggiunge che il Napoli sta avendo a che fare con una serie infinita di infortuni che riguardo anche il centrocampo. Ad esempio Lobotka è ancora fuori la disposizione di Conte.

Guardando da qui a qualche settimana, il Napoli dovrà fronteggiare l’assenza di De Bruyne, quella di Anguissa che andrà in Coppa d’Africa e potrà contare sui solo Mc Tominay, Lobotka, Gilmour,Elmas e il giovane Vergara. E’ per questo che potrebbe essere molto probabile un acquisto nel mercato di gennaio, che vedrà tra i nomi caldi quello di Kobee Mainoo del Manchester United.

 

Fonte: Il Mattino

