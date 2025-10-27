Lukaku a Napoli la settimana prossima: vuole anticipare i tempi

In Belgio per recuperare, per lavorare e rientrare al più presto. Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, non vuole saperne di stare ai box neanche un giorno in più del dovuto. Intanto, la prossima settimana rientrerà a Napoli…Scrive Il Mattino: “Ha recuperato – e a tempo di record – dalla lacerazione della fibra del retto femorale (muscolo anteriore) della gamba rimediato a Castel di Sangro. Lukaku sarà a Napoli la prossima settimana e inizierà il programma di recupero per il ritorno in campo. Per dicembre potrebbe essere pronto. Addirittura prima della data fissata, la Supercoppa Italiana”.

Factory della Comunicazione