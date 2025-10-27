Lecce-Napoli – Tre azzurri potrebbero trovare lo spazio non avuto finora

Il Napoli affronterà domani allo stadio Via del Mare, il Lecce di Di Francesco, e lo farà con tante assenze, che però daranno, probabilmente spazio a chi ne ha trovato poco finora. Il Corriere dello Sport scrive: “Se in porta Milinkovic-Savic è una certezza così come in regia Gilmour aspettando il rientro di Lobo, per gli altri ruoli ipotesi aperte e possibili novità che rientrano nell’ottica delle classiche rotazioni. Per la prima punta, ad esempio, oltre a Neres – che sta bene e che resta alternativa valida dopo aver convinto tutti come falso nove contro l’Inter – c’è sempre l’opzione Lucca, in panchina sabato per tutta la partita con Lang al posto del brasiliano nel finale. Proprio l’ex Psv è, con Elmas, Gutierrez e tanti altri, uno dei giocatori a sperare di avere spazio per la trasferta di Lecce. Conte si concederà ancora qualche ora di riflessione, ma la scelta è ormai scontata: pronto il turnover, domani, nel bel mezzo del tour de force con ancora quattro partite ogni tre giorni prima della prossima sosta di novembre”.

