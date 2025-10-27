Lecce
NewsCalcioRassegna Stampa

Lecce-Napoli, per continuare a tenere la testa della classifica

By Emilia Verde
0

Il Napoli giocherà domani allo Stadio Via del Mare contro il Lecce, per la nona di campionato di Serie A, e per gli azzurri dovrà essere continuità rispetto alla vittoria contro l’Inter. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte e il Napoli si sono rialzati e non era scontato: hanno dimostrato di essere ancora un solo corpo con un’anima d’acciaio e va bene, anzi benissimo. Ma la marcia deve continuare: domani al Via del Mare, nella sfida contro il Lecce, il gruppo dovrà dare continuità alla reazione e rispondere all’ennesima emergenza creata dall’infortunio di De Bruyne”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Non solo guai muscolari, la buona notizia è la prenotazione dell’aereo di…

News

Questa sera David Sesa a Calcio Sprint, trasmette radio Ibr Scampia

Senza categoria

Il Napoli ritrova forza e dimostra la resilienza della scorsa stagione

News

Anguissa – Rendimento da big e risulta il migliore tra i centrocampisti del…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.