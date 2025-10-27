Lecce-Napoli, per continuare a tenere la testa della classifica

Il Napoli giocherà domani allo Stadio Via del Mare contro il Lecce, per la nona di campionato di Serie A, e per gli azzurri dovrà essere continuità rispetto alla vittoria contro l’Inter. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte e il Napoli si sono rialzati e non era scontato: hanno dimostrato di essere ancora un solo corpo con un’anima d’acciaio e va bene, anzi benissimo. Ma la marcia deve continuare: domani al Via del Mare, nella sfida contro il Lecce, il gruppo dovrà dare continuità alla reazione e rispondere all’ennesima emergenza creata dall’infortunio di De Bruyne”.

Factory della Comunicazione