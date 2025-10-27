Lecce-Napoli, per Conte sarà ritorno alle sue origini

La gara di Domani contro il Lecce, per il tecnico del Napoli, sarà un ritorno alle origini, visto che proprio lì, per lui, salentino, ha cominciato la su carriera calcistica. Il Corriere dello Sport scrive: “Tra l’altro, la squadra di Di Francesco non ha mai vinto in casa: due pareggi e due sconfitte. Sfida delicata e sempre molto sentita dal popolo salentino, quella contro il leccese Conte: il clima non sarà da amarcord, tutt’altro. Ma quella è la città del signor Antonio e quello è lo stadio in cui esordito in A con la maglia giallorossa. È nel destino. È la sua storia: domani, il Via del Mare, diventerà anche lo stadio della sua panchina numero 250 in Serie A”.

