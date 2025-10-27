CalcioNewsRadio e Tv

In programma per domani il quarto episodio di OiR – Oltre il Risultato

Non perdetevi il quarto episodio di OiR - Oltre il Risultato

By Guido Russo
0

In programma per domani il terzo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
Sarà disponibile su Spotify domani, 28 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.

Factory della Comunicazione

Di cosa parleremo:

  • La gran partita dei due brasiliani del Napoli;
  • La tenacia del Pisa a San Siro;
  • La miglior partita stagionale del Parma.

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia domani Martedì 28 Ottobre alle 12:00 e alle 20:00.

Non perdetelo!

Potrebbe piacerti anche
News

Conte vs Di Francesco, i precedenti

News

Conte e il suo bilancio con il Lecce

News

Mercato, Napoli pronto a intervenire?

News

Napoli-Eintracht, pronti i controlli alla frontiera per i tedeschi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.