In programma per domani il quarto episodio di OiR – Oltre il Risultato

In programma per domani il terzo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
Sarà disponibile su Spotify domani, 28 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.
Di cosa parleremo:
- La gran partita dei due brasiliani del Napoli;
- La tenacia del Pisa a San Siro;
- La miglior partita stagionale del Parma.
Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA
Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia domani Martedì 28 Ottobre alle 12:00 e alle 20:00.
Non perdetelo!