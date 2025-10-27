Il Napoli ritrova forza e dimostra la resilienza della scorsa stagione

Il Napoli ha battuto l’Inter, sabato scorso, al Maradona, per 3-1, ritrovando compattezza e spietatezza, quella giusta per continuare da primo in classifica. Il Corriere dello Sports scrive: “Napoli svelato, ritrovato e a testa altissima. Feroce e spietato, tradizione rispettata: nel campionato precedente, quello vinto dimostrando una forza interiore e una resilienza fuori dal comune, era caduto a Verona con l’Hellas alla prima e poi aveva infilato dieci risultati utili consecutivi; ne aveva perse due in quattro giorni con la Lazio e poi aveva collezionato di nuovo d i eci partite doc (con 7 vittorie); aveva perso la vetta a Como e poi ha cavalcato verso lo scudetto (dodici giornate senza sconfitte). Sabato, la quinta vita dopo gli schiaffi di Torino e l’umiliazione olandese di Champions. Tra l’altro contro l’Inter, una delle squadre più in forma d’Europa, imbattuta dal 13 settembre e reduce da 7 vittorie di fila con 18 gol segnati, 2 subiti e 5 clean sheet: significati introspettivi, orgoglio a dispetto dei pregiudizi, e di classifica, con il primo posto ritrovato dopo una settimana e condiviso con la Roma”.

