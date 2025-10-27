Conte e il suo bilancio con il Lecce

Sono ben nove i precedenti tra Conte e la sua natia Lecce. I saldo è a favore del tecnico che in nove precedenti ha vinto ben 5 volte, pareggiato 2 volte e perso altrettante 2 volte. L’ultima vittoria risale al campionato scorso, grazie alla potente punizione di Giacomo Raspadori.
L’ultimo pareggio risale ai tempi dell’Inter, quando la squadra di Conte non andò oltre l’1-1 al Via del Mare.
Mentre, addirittura l’ultima sconfitta risale a quando Antonio allenava il Siena, in un match di Coppa Italia che il perse 3-2.
Fonte: Il Mattino