I cerotti della capolista, la lunga lista degli infortunati di Conte e i singoli tempi di recupero

La vittoria contro l’Inter vale il primato in classifica per i partenopei, che però sono decimati dagli infortuni in tutti i reparti: i tempi di recupero, giocatore per giocatore
“Aver vinto con tutte le difficoltà, come stavolta che ci sono mancati Hojlund, Lobotka, Rrahmani, Meret, più le assenze di Lukaku e quella di De Bruyne a gara in corso… Non è proprio il nostro anno, ci avranno mandato un po’ di sfiga ma ribattiamo colpo su colpo”. Antonio Conte, aiutato dal successo sull’Inter, sceglie uno spirito battagliero per far fronte all’emergenza infortuni che ha colpito il Napoli in tutti i reparti. E all’orizzonte le buone notizie sono davvero poche.
La rassegna degli infortunati comincia da Romelu Lukaku. L’attaccante si è procurato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra lo scorso 14 agosto nell’amichevole contro l’Olympiacos, il che vuol dire che ne avrà almeno per un altro mese. Conte spera di recuperarlo per dicembre quando il Napoli dovrà affrontare Roma e Juve in campionato, il Cagliari in Coppa Italia e il Benfica in Champions, prima della Supercoppa Italiana.
Il terzo portiere del Napoli ha rimediato una frattura del terzo metacarpo della mano destra durante un allenamento di metà settembre. I tempi di recupero sono stati stimati in almeno 50 giorni, quindi presto dovrebbe tornare a disposizione di Conte
Rrahmani è riuscito a giocare soltanto le prime due gare di campionato, in cui il Napoli non aveva subito gol. Da quel momento ha sempre incassato almeno una rete. Ma ecco la prima buona notizia: la convocazione è dietro l’angolo, il problema al bicipite femorale che l’ha tenuto fuori per oltre un mese è praticamente alle spalle. È atteso già nel turno infrasettimanale contro il Lecce.
Il centrocampista slovacco si è fermato durante la partita contro il Genoa tre settimane fa a causa di una lesione distrattiva dell’adduttore della coscia destra. Il recupero procede ma l’impressione è che ne avrà ancora per 10-15 giorni, anche per non rischiare pericolose ricadute.
Durante l’allenamento dello scorso venerdì, Meret ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro. È presto per fare previsione sui tempi di recupero del calciatore, ma con ogni probabilità si rivedrà in campo direttamente a gennaio.
La situazione è in divenire giorno per giorno. Dopo aver saltato le gare con Torino, Psv e Inter, il danese sarà valutato anche a ridosso del turno infrasettimanale con il Lecce. Se proprio si dovesse propendere per la prudenza, sarà in campo al massimo per la partita col Como del 1° novembre, salvo imprevisti.
Il modo in cui Kevin De Bruyne è uscito dal campo non è stato per niente rassicurante, anche alla luce dei problemi di cui ha già sofferto al bicipite femorale della coscia destra nel 2023, quando fu costretto ad un intervento chirurgico. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema.
Salvatore Malfitano (Gazzetta)