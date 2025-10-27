I cerotti della capolista, la lunga lista degli infortunati di Conte e i singoli tempi di recupero

“Aver vinto con tutte le difficoltà, come stavolta che ci sono mancati Hojlund, Lobotka, Rrahmani, Meret, più le assenze di Lukaku e quella di De Bruyne a gara in corso… Non è proprio il nostro anno, ci avranno mandato un po’ di sfiga ma ribattiamo colpo su colpo”. Antonio Conte, aiutato dal successo sull’Inter, sceglie uno spirito battagliero per far fronte all’emergenza infortuni che ha colpito il Napoli in tutti i reparti. E all’orizzonte le buone notizie sono davvero poche.

Romelu Lukaku