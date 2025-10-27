Adnkronos News

Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli come ospite

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 27 ottobre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello', il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e anche, questa settimana, ospite d’eccezione Sonia Bruganelli.  Dopo le rivelazioni fatte nei giorni scorsi alla Ventura, Valentina – la compagna di Domenico – torna nella Casa per un duro confronto con Benedetta e con lo stesso Domenico. Questa sera si approfondirà la storia di Donatella: dietro la sua simpatia e la sua apparente leggerezza, si nasconde un passato doloroso e difficile con cui ha fatto i conti tutta la vita. Per lei una dolce sorpresa: potrà incontrare la madre.  Riflettori puntati sul rapporto tra Omer e Rasha, tra loro sta nascendo una complicità speciale? Spazio poi al televoto. Chi tra Matteo, Benedetta e Rasha dovrà lasciare definitivamente il gioco? Appuntamento per scoprirlo stasera alle 21.30 su Canale 5.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Israele, fine stato d’emergenza. Famiglie ostaggi: “No fase due piano…

Adnkronos News

Tumore al polmone con Egfr mutato, oncologa: “Sopravvivenza a 4 anni con cura…

Adnkronos News

Tudor esonerato, Zoff: “Dalla Juve ci si aspetta di più”

Adnkronos News

Giamaica, uragano Melissa si rafforza: è il più potente mai registrato…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.