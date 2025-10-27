Adnkronos News

Fedez, nuova musica? Il video misterioso tra le vie di Milano e spoiler sui social

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Fedez starebbe lavorando a un nuovo progetto musicale. Oggi, lunedì 27 ottobre, a Milano, sui ledwall della città è apparso un video 'misterioso', in bianco e nero, che ritrae proprio il rapper di Rozzano.  Un video inteso che lo ritrae in piedi con lo sguardo rivolto verso l'alto. In pochi secondi dalla sua maglia si sprigiona un’esplosione di filamenti attraversati da uno stormo di rondini che lo sollevano, fino a lasciarlo sospeso in aria. Al momento però tutto tace, Fedez ha lasciato parlare questa immagine ambigua e potente allo stesso tempo.  Un’apparizione che arriva senza preavviso e che sembra anticipare qualcosa di più grande. Poche ore dopo, il rapper ha condiviso su TikTok un video e una piccola anticipazione di quello che sembra essere un nuovo brano: "Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza", ha scritto a corredo. Per i fan è chiaro, Fedez è tornato 'in cantiere' ed è in arrivo nuova musica.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Progetto formativo integra salute…

Adnkronos News

Sanità, Schillaci: “Con Dipartimento One Health Italia tra Paesi Ue più…

Adnkronos News

Cavandoli: “Ristorazione collettiva è parte del welfare, garantirne la…

Adnkronos News

Orrore a Sezze, uccide e seziona un cane: guardie zoofile filmano tutto

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.