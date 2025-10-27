CalcioIn EvidenzaNapoli

De Laurentiis-Sangiuliano, simpatico invito all’ex ministro

 È stato allo stadio Maradona per assistere alla partita tra Napoli e Inter accanto al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e giornalista Rai (corrispondente da Parigi), è oggi candidato al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. E ha già iniziato la campagna elettorale nella sua Napoli.
Sabato sera era al Maradona assieme al patron azzurro, da sempre scaramantico. Così quando il Napoli ha messo a segno una vittoria storica riconquistando il primo posto in classifica, De Laurentiis, come si legge su Il Mattino, ha detto a Sangiuliano: «Hai portato bene, ora devi tornare allo stadio».
Un simpatico invito subito raccolto dall’ex ministro. Che intanto sta ricordando ai cittadini i risultati ottenuti quando faceva parte del governo Meloni. E in particolare: i fondi stanziati per Palazzo Fuga, a cui finalmente è stata data una destinazione chiara proprio con il contributo di Sangiuliano che dialogò attivamente con il sindaco Gaetano Manfredi; e ancora gli interventi su Palazzo Reale, sul Museo archeologico nazionale, su Pompei, la Villa Floridiana e tanti altri siti in città, in provincia di Napoli e nel resto della Campania.
«La candidatura è un atto di amore verso la mia città. Voglio impegnarmi per il territorio in cui sono nato e cresciuto e che vive, insieme a tutta la Campania, un momento molto importante. La città è in un grande fermento positivo. Ma va trasformato in sviluppo reale» ha spiegato Sangiuliano.

