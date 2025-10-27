De Laurentiis-Sangiuliano, simpatico invito all’ex ministro

È stato allo stadio Maradona per assistere alla partita tra Napoli e Inter accanto al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Gennaro Sangiuliano , ex ministro della Cultura e giornalista Rai (corrispondente da Parigi), è oggi candidato al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. E ha già iniziato la campagna elettorale nella sua Napoli.

Sabato sera era al Maradona assieme al patron azzurro, da sempre scaramantico. Così quando il Napoli ha messo a segno una vittoria storica riconquistando il primo posto in classifica, De Laurentiis, come si legge su Il Mattino, ha detto a Sangiuliano: «Hai portato bene, ora devi tornare allo stadio». Un simpatico invito subito raccolto dall’ex ministro. Che intanto sta ricordando ai cittadini i risultati ottenuti quando faceva parte del governo Meloni. E in particolare: i fondi stanziati per Palazzo Fuga, a cui finalmente è stata data una destinazione chiara proprio con il contributo di Sangiuliano che dialogò attivamente con il sindaco Gaetano Manfredi ; e ancora gli interventi su Palazzo Reale, sul Museo archeologico nazionale, su Pompei, la Villa Floridiana e tanti altri siti in città, in provincia di Napoli e nel resto della Campania.